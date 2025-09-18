Topo

Notícias

Ibovespa oscila pouco na abertura após máximas

18/09/2025 10h11

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha variações modestas nos primeiros negócios desta quinta-feira, após renovar máximas na véspera, com investidores analisando decisão do Banco Central de manter a Selic em 15% e reforçar que a taxa seguirá nesse nível por período prolongado.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,01%, a 145.582,71 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, cedia 0,12%.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

País registra recorde de 1,6 bilhão de aves comerciais em 2024, diz IBGE

PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

IBGE: rebanho bovino é de 238,2 milhões de cabeças em 2024 e cai 0,2% ante 2023

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

Motta anuncia Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Tubulação da Sabesp cai, atinge residência e esmaga idosa na região metropolitana de SP

Conab vê aumento de 3,7% no plantio de soja no Brasil em 2025/26 e nova safra recorde