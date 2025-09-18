Ibovespa fecha quase estável após máximas; Petrobras pesa e Natura dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta quinta-feira, com Petrobras pressionando para baixo em sessão de queda dos preços do petróleo no exterior, enquanto Natura disparou e forneceu um contrapeso razoável ao índice após anunciar acordo para vender ativos reunidos sob a divisão Avon International.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,06%, a 145.499,49 pontos. Durante a sessão, marcou 145.726,41 pontos na máxima e 144.993,21 pontos na mínima. O volume financeiro somou R$22,78 bilhões.

Investidores repercutiram a decisão do Banco Central do Brasil de manter a Selic em 15% ao ano, divulgada após o fechamento da bolsa na quarta-feira, confirmando as expectativas do mercado, com a autoridade monetária sinalizando que a taxa ficará nesse patamar por um período prolongado.

Para a economista Iana Ferrão, do BTG Pactual, a mensagem do BC é compatível com Selic estável até o fim de 2025, com início da flexibilização em janeiro de 2026. Em comentário enviado ainda na quarta-feira, ela citou, contudo, que uma antecipação de corte para dezembro de 2025 não está descartada.

Em Wall Street, o penúltimo pregão da semana teve novos recordes, ainda sob efeito de expectativas de mais cortes de juros nos Estados Unidos, com o noticiário corporativo destacando o anúncio da Nvidia de que investirá US$5 bilhões na Intel. O S&P 500 subiu 0,48%.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 0,98%, em meio ao declínio do preço do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em baixa de 0,75%. PETROBRAS ON recuou 0,75%

- NATURA ON disparou 16,46%, após acordo para a venda da "Avon International" a um veículo de aquisição do grupo Regent por 1 libra, valor que pode ser elevado a depender do atingimento de algumas condições.

- BANCO DO BRASIL ON subiu 1,05%, com analistas do Citi elevando a recomendação da ação para compra. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,13%, mas BRADESCO PN cedeu 1,02% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,85%.

- VALE ON recuou 0,19%, em dia de fraqueza dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 0,12%, a 800 iuanes (US$112,55) a tonelada.

- USIMINAS PNA fechou em baixa de 5,4%, em dia negativo no setor, com CSN ON perdendo 2,47% e GERDAU PN cedendo 0,18%.

- MOTIVA ON subiu 2,29%, tendo no radar decisão da agência reguladora paulista Artesp, que reconheceu um desequilíbrio econômico na concessão da ViaQuatro, a controlada da companhia que administra a linha 4 do metrô de São Paulo.