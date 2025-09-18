Hyundai Motor aumentará produção nos EUA e reduzirá meta de margem de lucro devido ao impacto das tarifas

Por Heekyong Yang e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - A Hyundai Motor disse nesta quinta-feira que pretende produzir mais de 80% dos veículos que vende nos Estados Unidos em território norte-americano até 2030, em resposta às políticas tarifárias dos EUA, à medida que a montadora sul-coreana aumenta a capacidade de sua fábrica no Estado da Geórgia.

A montadora disse em um comunicado que reduziu sua meta de margem de lucro operacional para 2025 para 6%-7%, em comparação com os 7%-8% anunciados anteriormente, citando o impacto das tarifas dos EUA. A empresa disse que ainda espera que as margens de lucro melhorem para 7%-8% até 2027 e 8%-9% até 2030.

A Hyundai Motor, que, juntamente com a afiliada Kia Corp, é a terceira maior montadora do mundo em vendas, disse que sua fábrica na Geórgia atingirá a capacidade de produção de 500.000 veículos por ano até 2028, com uma combinação de veículos híbridos e elétricos (EVs).

José Muñoz, co-CEO da Hyundai Motor, falando nesta quinta-feira em um dia do investidor em Nova York, disse que espera que os EUA e a Coreia do Sul possam encontrar soluções para viagens de negócios de curto prazo para trabalhadores especializados, depois que trabalhadores sul-coreanos foram detidos durante uma batida em sua fábrica de baterias na Geórgia.

Muñoz disse que muitos dos trabalhadores detidos estavam ajudando a calibrar e testar a tecnologia avançada de produção de baterias em uma fábrica que apoia as operações da Hyundai nos EUA.

A Hyundai disse que 40% de seus veículos vendidos nos Estados Unidos, seu maior mercado, que gera cerca de 40% de sua receita, foram produzidos nos EUA este ano.

"O plano da Hyundai de fabricar 80% dos veículos que vende nos Estados Unidos poderia ajudar a amortecer o impacto das tarifas dos EUA sob Trump, mas com a incerteza sobre se essas tarifas permanecerão após sua administração, um aumento tão acentuado na produção dos EUA, considerado o mais alto do setor, poderia mais tarde se tornar um ônus de custo fixo", disse Shin Yoon-chul, analista da Kiwoom Securities.

Shin disse que a Hyundai precisará justificar por que manter a produção dos EUA nesse nível ainda faria sentido no longo prazo, mesmo se as tarifas forem removidas, por exemplo, mostrando que, quando sua fábrica na Geórgia atingir o ponto de equilíbrio, a implantação de robôs humanoides lá poderia melhorar ainda mais a lucratividade.

A montadora também planeja expandir sua linha global de híbridos para mais de 18 modelos até o final da década, em comparação com os 14 modelos planejados anunciados no ano passado, e lançará veículos elétricos de alcance estendido (EREVs) em 2027 e sua primeira picape média na América do Norte antes de 2030.

A empresa disse que sua fábrica na Geórgia produzirá uma mistura de 10 modelos híbridos e EV.

Muñoz disse que a projeção financeira revisada da empresa foi baseada na atual taxa tarifária de 25% dos EUA, acrescentando que seu plano de produzir 80% dos veículos que vende nos Estados Unidos localmente é para reduzir a exposição tarifária e fortalecer o crescimento, mas não viria às custas da produção sul-coreana.

"Precisamos crescer nos Estados Unidos e produzir o que vendemos nos Estados Unidos, mas a Coreia não deve se preocupar", disse Muñoz.

Ele acrescentou que "todos nós esperamos que ambos os governos consigam chegar a um acordo o quanto antes", o que criaria oportunidades este ano e ajudaria a Hyundai a planejar o próximo ano.

Em 30 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos cobrarão uma tarifa de 15% sobre as importações da Coreia do Sul, em vez dos 25%, anteriormente ameaçados, e reduzirão as tarifas sobre as importações de automóveis para 15%, em vez dos atuais 25%, em troca de Seul investir US$350 bilhões nos Estados Unidos.

Washington implementou nesta semana uma tarifa menor de 15% sobre as importações de carros e autopeças do Japão, em um momento em que a Coreia do Sul ainda enfrenta tarifas de 25% para automóveis.

Seul e Washington têm lutado para superar os obstáculos para finalizar o acordo comercial firmado em julho, com detalhes sobre um fundo de investimento de US$350 bilhões que ainda não foram acertados.

Em julho, a Hyundai Motor disse que as tarifas dos EUA custaram à empresa 828 bilhões de won (US$606,37 milhões) no segundo trimestre, e que o impacto será maior no período de julho a setembro.