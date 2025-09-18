Topo

Criminosos invadem hospital em busca de homem baleado nove vezes no Rio

Crimonosos estavam armados com fuzis quando invadiram Hospital Municipal Pedro 2º Imagem: Reprodução de vídeo
Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 09h48Atualizada em 18/09/2025 09h55

O Hospital Municipal Pedro 2º, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi invadido por oito homens encapuzados que buscavam por um paciente na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Criminosos, alguns deles armados, entraram pelo estacionamento às 2h40 e seguiram direto para o centro cirúrgico. A movimentação deles foi gravada por câmeras de segurança usadas pela polícia para identificar os suspeitos.

Um dos suspeitos estava vestido de policial civil. No vídeo, é possível ver que o homem que usa um fuzil para render os guardas na entrada do estacionamento está com uma camisa com a sigla da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais.

Eles buscavam por um paciente que tinha levado nove tiros pouco tempo antes. No momento, porém, o homem já havia deixado o centro cirúrgico e foi levado para a enfermaria do hospital, não sendo encontrado durante a invasão.

Os suspeitos fugiram do local sem levar a vítima e não foram presos nem identificados até o momento. Ao UOL, a PCERJ afirmou que instaurou um inquérito para apurar a invasão e que "faz diligências para identificar e capturar" os envolvidos no crime.

O homem, que não estava sob custódia policial, foi levado para outro hospital da capital. Ele foi transportado de ambulância, em um comboio guardado pela PM. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio ao UOL.

Não há clareza sobre se os suspeitos do crime queriam matar a vítima ou resgatá-la. Segundo a TV Globo, o homem teria testemunhado um crime e a casa da família dele foi depredada por milicianos pouco antes da invasão ao hospital.

O secretário de Saúde afirmou que o policiamento no hospital foi reforçado, assim como a segurança na unidade de saúde para onde ele foi encaminhado. Daniel Soranz afirmou que o Pedro 2º está funcionando normalmente na manhã de hoje.

