Deputado Helio Lopes registra boletim de ocorrência por injúria racial

O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) registrou um boletim de ocorrência por injúria racial após ser chamado de "capitão do mato" durante uma sessão na Câmara.

O que aconteceu

Ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados na tarde de hoje. Lopes publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que é ofendido por uma mulher.

A expressão é considerada racista. O capitão do mato é uma figura identificada como quem oprimia e exercia extrema violência contra outros negros na época da escravatura.

Episódio ocorreu durante uma reunião da Comissão Especial sobre o Fundo Nacional da Igualdade Racial. O deputado disputou a presidência do colegiado, mas só recebeu um voto —o dele próprio. O colegiado vai analisar a PEC que cria um Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR), do qual Lopes é contra.

"Recebo ataques desse tipo praticamente todos os dias", disse Lopes em nota. "Mas, por ser um negro de direita, bolsonarista, a Justiça não reconhece o insulto. É um completo desrespeito, apenas porque tenho um posicionamento político diferente", acrescentou.

Após ser alvo de ofensas racistas, o deputado criticou a condenação de Bolsonaro. Nesta semana, o ex-presidente foi condenado a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas. "Meu irmão Bolsonaro, que apenas brincou com um amigo, está sendo obrigado a pagar uma multa de um milhão de reais. Essa é a maior prova de que não lutam para acabar com o racismo, mas sim para proteger quem pensa como eles e atacar os que pensam diferente", disse.