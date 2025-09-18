Topo

Governo dos EUA aprova venda de US$ 780 milhões em mísseis antitanque para Polônia

18/09/2025 17h18

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (18) a venda de 780 milhões de dólares (4,13 bilhões de reais) em mísseis antitanque Javelin e unidades de lançamento para a Polônia, país fronteiriço com Rússia e Ucrânia, uma transação que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.

"Esta venda apoiará a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um aliado da Otan, que é uma força para a estabilidade política e econômica na Europa", afirmou a Agência de Cooperação em Segurança de Defesa dos Estados Unidos em um comunicado.

O Departamento de Estado aprovou a venda para a Polônia e encaminhou sua decisão ao Congresso. Espera-se que a transação seja ratificada.

A Polônia é um dos principais apoiadores da Ucrânia desde que a Rússia invadiu seu território em fevereiro de 2022. O país está realizando um processo de modernização de seus equipamentos de defesa, principalmente com contratos com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Para isso, planeja gastar 4,7% do PIB em defesa este ano, e em 2026 pretende aumentar esse percentual.

