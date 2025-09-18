Governador da região de Kamchatka diz que força do terremoto é de magnitude 7,2 e emite alerta de tsunami

(Reuters) - O governador da região russa de Kamchatka disse na sexta-feira (horário local) que um alerta de tsunami havia sido emitido para a área ao largo da costa leste da península depois que um terremoto de 7,2 graus foi registrado.

Vladimir Solodov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que os moradores estavam sendo avisados do perigo, mas não havia relatos de danos.

O sistema de alerta de tsunami dos EUA disse que não emitiu nenhum aviso de ameaça de tsunami após o terremoto. O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto foi medido em 7,8.

(Reportagem da Reuters)