Gleisi ignora nova ameaça desembarque e chama nota do União de 'leviana'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffamann, rebateu hoje a nova ameaça de desembarque do União Brasil e refutou as acusações de que o governo Lula (PT) estaria envolvido nas denúncias contra o presidente do partido, reveladas pelo UOL e pelo ICL.

O que aconteceu

Após a reportagem revelar que um piloto afirmou que Antônio Rueda, presidente do União, seria dono de aviões operados pelo PCC, o partido antecipou o desembarque do governo. Em nota, a sigla afirmou que a matéria teria saído logo após a aprovação da anistia e aprovou desembarque em 24h.

Gleisi chamou a ligação de "infundada e leviana". "O que não pode é atribuir falsamente ao governo a responsabilidade por publicações que associam dirigente do partido a investigações sobre crimes. Isso não é verdade", disse, nas redes sociais.

Rueda nega as acusações da reportagem. "Tal 'coincidência' reforça a percepção de uso político da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança", reclamou a legenda, em nota.

Gleisi ignorou a nova ameaça. "A direção do partido tem todo direito de decidir a saída de seus membros que exercem posições no governo federal. Aliás, não é a primeira vez que fazem isso", disse.

No início do mês, a federação União-PP já havia aprovado o desembarque em até 30 dias. Até então, o governo via a ameaça perdendo força, em especial para os ministros Celso Sabino (União), do Turismo, e André Fufuca (PP), do Esporte.