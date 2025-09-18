Topo

Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não interfere em processos já em curso no STF

18/09/2025 16h46

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta quinta-feira, 18, que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), conhecida como PEC da Blindagem, não afetará os processos que já estão em tramitação no Supremo. A declaração foi feita durante um evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. A lógica que houve no passado, inicialmente, era de uma proteção bastante grande aos parlamentares. Se não houvesse licença, não havia processo", disse o ministro em entrevista coletiva.

A PEC da Blindagem foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16. A proposta prevê o aumento da imunidade parlamentar em relação a processos criminais e vem sendo alvo de diversas críticas desde sua aprovação. Ainda durante a entrevista, Gilmar Mendes comentou sobre a possibilidade de a proposta ser questionada no STF.

"Certamente esse tema virá ao Supremo Tribunal Federal. Também vamos aguardar. Eu ouço manifestações de alguns senadores dizendo que isso sequer será votado no Senado Federal, de modo que a gente pode estar fazendo aqui uma especulação pouco útil", declarou.

Antes de chegar ao STF, a medida precisa ser analisada pelo Senado, passando primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que já manifestou resistência à aprovação da proposta.

Na noite de quarta-feira, 17, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou oficialmente a PEC à CCJ. Cabe à comissão avaliar se a proposta está conforme os pressupostos constitucionais. Caso seja aprovada, seguirá para votação no plenário do Senado.

