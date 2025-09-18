Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:

Lula 40% x 33% Ciro Gomes (PDT)

Lula 43% x 35% Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula 44% x 32% Ratinho Jr. (PSD)

Lula 47% x 34% Jair Bolsonaro (PL)

Lula 45% x 32% Romeu Zema (Novo)

Lula 47% x 32% Michelle Bolsonaro (PL)

Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)

Lula 47% x 29% Eduardo Bolsonaro (PL)

Lula 45% x 26% Eduardo Leite (PSD)

O que a pesquisa perguntou

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

Não: 59%

Sim: 39%

Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

Abrir mão e apoiar outro candidato: 76%

Manter a candidatura: 19%

Não sabe/não respondeu: 5%

O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?

Bolsonaro voltar: 49%

Lula continuar: 41%

Medo dos dois: 5%

Não sabe/não respondeu: 3%

De nenhum dos dois: 2%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.