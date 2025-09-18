Topo

Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026

Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR
Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto Imagem: Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR
Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 07h00

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:

  • Lula 40% x 33% Ciro Gomes (PDT)
  • Lula 43% x 35% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
  • Lula 44% x 32% Ratinho Jr. (PSD)
  • Lula 47% x 34% Jair Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 32% Romeu Zema (Novo)
  • Lula 47% x 32% Michelle Bolsonaro (PL)
  • Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)
  • Lula 47% x 29% Eduardo Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 26% Eduardo Leite (PSD)

O que a pesquisa perguntou

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

  • Não: 59%
  • Sim: 39%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

  • Abrir mão e apoiar outro candidato: 76%
  • Manter a candidatura: 19%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?

  • Bolsonaro voltar: 49%
  • Lula continuar: 41%
  • Medo dos dois: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 3%
  • De nenhum dos dois: 2%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

