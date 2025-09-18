Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026
Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.
O que aconteceu
Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:
- Lula 40% x 33% Ciro Gomes (PDT)
- Lula 43% x 35% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
- Lula 44% x 32% Ratinho Jr. (PSD)
- Lula 47% x 34% Jair Bolsonaro (PL)
- Lula 45% x 32% Romeu Zema (Novo)
- Lula 47% x 32% Michelle Bolsonaro (PL)
- Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)
- Lula 47% x 29% Eduardo Bolsonaro (PL)
- Lula 45% x 26% Eduardo Leite (PSD)
O que a pesquisa perguntou
Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?
- Não: 59%
- Sim: 39%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?
- Abrir mão e apoiar outro candidato: 76%
- Manter a candidatura: 19%
- Não sabe/não respondeu: 5%
O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?
- Bolsonaro voltar: 49%
- Lula continuar: 41%
- Medo dos dois: 5%
- Não sabe/não respondeu: 3%
- De nenhum dos dois: 2%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.