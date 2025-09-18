Topo

Galípolo defende reforço do crédito com garantia e avanço em segurança do sistema financeiro

18/09/2025 10h07

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu nesta quinta-feira um reforço no sistema de crédito com garantia, concomitantemente a um avanço na agenda de segurança do sistema financeiro.

Em seminário promovido pela Revista Justiça e Cidadania, Galípolo afirmou que linhas de crédito emergenciais -- como é o caso do rotativo do cartão de crédito -- não foram pensadas para funcionar como uma renda disponível das famílias. Ele defendeu que seja ampliado o acesso a linhas com garantia, que são mais baratas.

"É muito importante que a gente consiga avançar nessa agenda, avançando com a ideia de que a segurança é um tema inegociável para o sistema financeiro", disse.

Após episódios de ataques ao sistema de pagamento, que provocaram desvios de recursos, e do uso de fintechs pelo crime organizado, o BC anunciou neste mês medidas de segurança incluindo o endurecimento de regras para instituições de menor porte.

(Por Bernardo Caram)

