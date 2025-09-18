Topo

Notícias

Fraudes no INSS: devoluções a aposentados já superam R$ 1 bilhão, diz ministro da Previdência

Brasília

18/09/2025 09h43

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse nesta quinta-feira que mais de R$ 1 bilhão já foram devolvidos aos aposentados vítimas de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Ele também afirmou ter almoçado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira, 17: "Ele me pediu para não deixar nenhum aposentado no prejuízo". Segundo o ministro, ainda há mais de R$ 2 bilhões para serem devolvidos aos afetados pela fraude.

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS. Na mesma entrevista, Wolney declarou estar "empoderando a inteligência" do ministério para ter melhores resultados e evitar novas fraudes.

