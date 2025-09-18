França mobiliza 80 mil agentes, blindados e drones para garantir segurança em manifestações contra austeridade

A França mobilizou um forte esquema de segurança, com 80 mil agentes, veículos blindados e drones, para o dia de mobilização contra as políticas de austeridade do governo nesta quinta-feira (18). O Ministério do Interior teme ações violentas e alerta para a presença de quase 10 mil manifestantes radicais que poderiam se infiltrar nos protestos.

Todo o trajeto dos atos foi inspecionado pela polícia na quarta-feira (17) e o estacionamento nas áreas próximas foi proibido. Em Paris, a passeata deve partir da Praça da Bastilha, passando pela Praça da República até a Praça da Nação. São esperados 900 mil manifestantes em 260 marchas por todo o país, segundo o Ministério do Interior.

A mobilização deve superar a anterior, realizada em 10 de outubro, convocada sob o lema "Vamos parar Tudo".

Para garantir a segurança, além dos 80 mil agentes, foram mobilizados dez veículos lançadores de água.

"Em caso de tumultos, quebra-quebra ou da presença de black blocs, a polícia intervém para isolar esses grupos do restante da manifestação, a fim de permitir que aqueles que desejam protestar pacificamente possam fazê-lo", explicou à Franceinfo a comissária Agathe Foucault, porta-voz da Polícia Nacional.

Novos blindados

Para evitar congestionamentos, a polícia também mobilizou 24 veículos Centauro, blindados concebidos para situações de distúrbios urbanos, que serão usados pela primeira vez. Segundo o Ministério do Interior, eles permitem a remoção rápida de barricadas erguidas por manifestantes.

O próprio ministro do Interior, Bruno Retaillau, apresentou, em coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira, o Centauro, que pode transportar até 12 pessoas, ser equipado com câmeras de 360 graus, lançar bombas de efeito moral, acionar sirenes incapacitantes ? dispositivo sonoro que emite um ruído extremamente alto e desagradável ?, além de contar com tecnologia capaz de indicar posição GPS, distância e calibre de possíveis atiradores escondidos na multidão.

Drones também fazem parte do arsenal mobilizado para reforçar a segurança. Os secretários de segurança pública em todo o território receberam ordens para agir com a máxima firmeza.

Primeiros confrontos

Apesar do aparato, os tumultos começaram já no início da manhã, em Marselha, no sul do país, onde 22 pessoas foram detidas. Na região metropolitana de Paris, a polícia da capital informou outras 7 detenções.

Às 10h (5h em Brasília), a Polícia Militar havia registrado 252 ações dispersas e diversos bloqueios de escolas de ensino médio. Já a Polícia Nacional, responsável pela segurança urbana, contabilizou 25 ações e 42 bloqueios em todo o território francês.

"Seremos intransigentes em caso de danos ou violência", afirmou Retailleau, pouco depois das 6h, ao comentar "tentativas de bloqueio em Paris e arredores".

(Com agências)