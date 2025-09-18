FedEx supera estimativas de lucro com corte de custos e receita doméstica

Por Abhinav Parmar e Lisa Baertlein

(Reuters) - A FedEx divulgou nesta quinta-feira lucro e receita trimestrais acima das estimativas, uma vez que o corte de custos e a força da entrega doméstica ajudaram a compensar os volumes internacionais fracos, após a decisão dos Estados Unidos de acabar com isenções tarifárias para remessas de baixo valor.

Analistas esperavam que o lucro por ação caísse devido ao fim das isenções, que permitiam que remessas avaliadas em menos de US$800 entrassem nos EUA com isenção de impostos.

Embora o volume médio diário total de exportação internacional tenha caído 3%, o volume médio diário geral aumentou 4% no trimestre, e a receita por pacote cresceu 2%.

A FedEx tem trabalhado para reduzir bilhões de dólares em custos operacionais, fechando instalações e fundindo algumas de suas unidades. A empresa tem um plano de redução de custos de US$1 bilhão para este ano fiscal.

A margem operacional aumentou de 5,2% para 6% durante o trimestre, que registrou um salto de 5% no volume médio diário de entregas domésticas, impulsionado pela resiliência dos gastos dos consumidores dos EUA, apesar das preocupações com a inflação e o aumento do desemprego.

A FedEx divulgou um lucro ajustado de US$0,91 bilhão, ou US$3,83 por ação, para o trimestre encerrado em 31 de agosto, acima dos US$0,89 bilhão, ou US$3,60 por ação, um ano antes. Em média, analistas esperavam um lucro de US$3,59 por ação, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Sua receita trimestral de US$22,24 bilhões também superou a estimativa dos analistas de US$21,66 bilhões.

A expectativa é de que o lucro ajustado para o ano inteiro fique na faixa de US$17,20 a US$19,00 por ação, um pouco abaixo da estimativa média dos analistas de US$18,21 no ponto médio.