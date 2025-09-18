FedEx supera em lucro e na receita no 1º trimestre fiscal de 2026; ação sobe 5%

A FedEx registrou um aumento no lucro e na receita em seu primeiro trimestre fiscal de 2026, com resultados impulsionados pelo envio de mais pacotes a taxas mais maiores e esforços para reduzir custos em um ambiente comercial incerto. A empresa de transporte com sede em Memphis, Tennessee, também emitiu o guidance para seu ano fiscal atual, após ter se recusado a fazê-lo em junho, quando enfrentava vários cenários tarifários e uma incerteza econômica mais ampla.

Nesta quinta-feira, 18, a FedEx registrou um lucro de US$ 824 milhões, ou US$ 3,46 por ação, no trimestre encerrado em 31 de agosto, em comparação com US$ 794 milhões, ou US$ 3,21 por ação, um ano antes. Excluindo certos itens únicos, os ganhos ajustados por ação foram de US$ 3,83, acima dos US$ 3,61 antecipados pelos analistas, de acordo com a FactSet.

A receita aumentou 3%, para US$ 22,2 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam uma receita de US$ 21,6 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, a FedEx está prevendo um crescimento de receita de 4% a 6% em relação ao ano anterior, acima da previsão dos analistas de 1,1%.

A empresa crê que os ganhos por ação sejam de US$ 17,20 a US$ 19, após excluir custos relacionados a esforços de otimização de negócios, o desmembramento planejado da FedEx Freight e uma mudança planejada no final do ano fiscal. Os analistas estão esperando US$ 18,36 por ação em ganhos ajustados. Às 18h36 (de Brasília), as ações da FedEx subiam 5,76% no after hours de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast