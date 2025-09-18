Família encontra cobra venenosa dentro da privada no DF; assista

Uma família de Sobradinho, no Distrito Federal, encontrou uma cobra jararaca dentro da caixa do vaso sanitário e acionou o Batalhão de Policiamento Ambiental para resgatar o réptil.

O que aconteceu

Jararaca estava na caixa de água que fica acoplada ao sanitário. Os moradores da residência se depararam com a cobra durante o período de manhã e acionaram os policiais. Uma criança mora no local, mas ninguém ficou ferido.

Policiais retiraram a jararaca do banheiro. De acordo com a Polícia Militar do DF, o réptil estava em bom estado de saúde e foi contido com o uso de técnicas e equipamentos adequados, sem haver necessidade de chamar um veterinário.

Cobra foi solta em uma área de habitat natural. Ainda de acordo com a polícia, a jararaca foi colocada em um local distante de aglomerações para preservar a segurança do animal e dos moradores.

Jararaca é uma cobra bastante peçonhenta. A espécie resgatada da casa dos moradores de Sobradinho é da espécie Bothrops jararaca, considerada de risco devido a potência de seu veneno.