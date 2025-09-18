Europa registrou emissões recordes de carbono devido aos incêndios do verão

A Europa registrou um recorde de emissões de carbono devido aos incêndios florestais deste verão, anunciou nesta quinta-feira (18) o programa europeu de monitoramento do clima Copernicus.

Após alguns meses de verão no Hemisfério Norte marcados por "uma intensa atividade de incêndios florestais na Europa", particularmente na Península Ibérica, "as emissões anuais totais de carbono estimadas para a União Europeia e o Reino Unido são (...) as mais altas" já registradas desde o início das análises do Copernicus há 23 anos, segundo um comunicado.

A Península Ibérica enfrentou temperaturas inusualmente elevadas durante todo o mês de agosto, frequentemente ultrapassando os 40 ºC em muitas áreas e chegando aos 45 ºC em pontos do sul.

O calor persistente intensificou os incêndios florestais, principalmente no norte de Portugal e no oeste e noroeste da Espanha.

