EUA vetam demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda em Gaza

18/09/2025 16h44

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza e que Israel suspendesse todas as restrições à entrega de ajuda humanitária ao enclave palestino.

Redigido por 10 membros eleitos do conselho de 15 membros, o texto também exigia a libertação imediata, digna e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos.

A proposta recebeu 14 votos a favor. Foi o sexto veto dos EUA no Conselho de Segurança nos temas relacionados à guerra de quase dois anos entre Israel e os militantes palestinos do Hamas.

(Reportagem de Michelle Nichols)

