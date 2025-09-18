Topo

EUA volta a vetar resolução de cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança da ONU

18/09/2025

Os Estados Unidos vetaram novamente, nesta quinta-feira (18), no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução de cessar-fogo na Faixa de Gaza, blindando Israel, seu aliado, de uma significativa pressão diplomática. 

Os outros 14 membros do Conselho de Segurança apoiaram a resolução, iniciada em agosto, em resposta à declaração oficial de fome extrema em Gaza pela ONU, após quase dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas no território palestino.  

"Os Estados Unidos rejeitam esta resolução inaceitável. Já é mais do que hora de o Hamas libertar cada um dos reféns e se render imediatamente. Os Estados Unidos continuarão trabalhando com seus parceiros para pôr fim a este conflito horrível", disse Morgan Ortagus, enviada de Washington às Nações Unidas, antes do veto americano.

A votação ocorreu enquanto tanques e aviões israelenses bombardeavam a Cidade de Gaza, alvo de uma nova e importante ofensiva israelense, forçando os palestinos a fugirem para o sul.

O texto da resolução, ao qual a AFP teve acesso, exigia "um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes", assim como a libertação imediata e incondicional dos reféns.

Os Estados Unidos rejeitaram esta proposta em várias ocasiões, sendo a mais recente em junho passado, quando exerceu seu veto para apoiar Israel.

