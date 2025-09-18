Topo

Notícias

EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

18/09/2025 11h49

São Paulo, 18 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 923 mil toneladas de soja da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 11 de setembro, informou nesta quinta-feira, 18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Os principais compradores na semana foram Egito (228,4 mil t), México (195,4 mil t), Espanha (179,4 mil t), Bangladesh (85,3 mil t) e Países Baixos (69,1 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (148,5 mil t), Paquistão (1,4 mil t) e Costa Rica (300 t).Para o ano comercial 2026/27, as vendas foram de 2,3 mil toneladas. Os principais compradores foram Japão (2,1 mil t) e Vietnã (200 t).O volume total de vendas - de 925,3 mil t - ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,50 milhão de toneladas.As exportações na semana somaram 837,1 mil toneladas. Os destinos principais foram Espanha (133,4 mil t), Bangladesh (110,3 mil t), México (85,7 mil t), Países Baixos (69,1 mil t) e Turquia (68,2 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

UE deve perder prazo climático da ONU em meio a divisões internas

Gigantes de álcool, tabaco e alimentos bloqueiam reformas na saúde, diz OMS

"Última palavra é do STF", diz Alckmin sobre anistia

Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara

Dino manda PF investigar conclusões da CPI da Covid sobre Bolsonaro e cloroquina

França será representada no Oscar por filme de diretor iraniano Jafar Panahi

EUA ignoram cúpula internacional sobre alimentação no Brasil

EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

Casal Macron quer provar à Justiça que primeira-dama da França é mulher

Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos