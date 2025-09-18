EUA vendem 377,5 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

São Paulo, 18 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 377,5 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 11 de setembro, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa ganho de 24% ante a semana anterior, mas recuo de 12% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Filipinas (186 mil t), Nigéria (103,4 mil t), México (96 mil t), Indonésia (62 mil t) e Costa Rica (35,6 mil t), que compensaram cancelamentos de destinos não revelados (156,1 mil t), Equador (14,8 mil t) e Japão (13,7 mil t).Para 2026/27, foram reportadas vendas de 10 mil toneladas para o México.O total vendido - de 387,5 mil t - ficou mais perto do piso da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 650 mil toneladas.As exportações somaram 774,8 mil toneladas na semana, aumento significativo ante a semana anterior, e alta de 19% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram México (215,2 mil t), Indonésia (162 mil t), Coreia do Sul (100,7 mil t), Japão (60,4 mil t) e Guatemala (46,7 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires