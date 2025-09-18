Topo

EUA vendem 1,23 milhão de t de milho da safra 2025/26, aponta USDA

18/09/2025 12h23

São Paulo, 18 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 1,23 milhão de toneladas de milho da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 11 de setembro, informou nesta quinta-feira, 18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro.Os principais compradores na semana foram México (419,2 mil t), Coreia do Sul (201 mil t), Japão (194,5 mil t), Espanha (141,5 mil t) e Honduras (69,5 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (91,7 mil t), Panamá (11,7 mil t), Nicarágua (6,9 mil t), Irlanda (4,9 mil t) e Egito (2 mil t).O total vendido ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 600 mil até 1,90 milhão de toneladas na semana.As exportações na semana somaram 1,56 milhão de toneladas. Os principais destinos foram México (523,4 mil t), Japão (375,8 mil t), Colômbia (130,8 mil t), Portugal (75,4 mil t) e Espanha (71,5 mil t). Com informações da Dow Jones Newswires

