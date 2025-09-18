EUA podem ter excesso de oferta de GNL entre 2027 e 2029, diz presidente-executivo da EQT

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os Estados Unidos poderão ter um excesso de oferta de gás natural liquefeito (GNL) entre 2027 e 2029, mas a oferta diminuirá em 2030, disse Toby Rice, presidente-executivo da produtora de gás natural EQT Corp, à Reuters nesta quinta-feira.

Rice falou nos bastidores de uma conferência em Houston. O presidente-executivo da TotalEnergies, Patrick Pouyanne, alertou no início deste mês sobre um possível excesso de oferta no mercado se todos os projetos planejados de GNL dos EUA entrarem em operação.

Os EUA são o maior exportador de GNL do mundo, com uma capacidade anual total que deve chegar a 115 milhões de toneladas este ano, já que ainda há mais projetos em andamento, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (AIE).

A EQT está programando sua exposição aos mercados de GNL para as condições de mercado previstas, acrescentou Rice. No início deste mês, a empresa assinou um acordo com a Commonwealth LNG para garantir 1 milhão de toneladas por ano de capacidade de liquefação.

Os comentários de Rice ecoaram a posição adotada pela presidente-executiva da Woodside Energy (WDS.AX), Meg O'Neill, que na segunda-feira afastou as preocupações com o possível excesso de oferta e disse que a demanda provavelmente cresceria 50% na próxima década.

Uday Turaga, fundador da empresa de pesquisa e consultoria em energia ADI Analytics, também disse à Reuters nos bastidores da conferência em Houston que, embora "possa haver pequenos períodos de excesso de oferta, o mercado tem sido amplamente capaz de absorver o GNL e não vemos nenhuma razão para que isso mude".

"Os preços do GNL, especialmente para a Ásia, podem cair à medida que mais suprimentos forem sendo disponibilizados, e esses preços mais baixos devem atrair novos clientes", acrescentou.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston)