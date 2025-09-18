Topo

EUA podem reduzir tarifas comerciais sobre a Índia, diz principal assessor econômico indiano

18/09/2025 10h58

MUMBAI (Reuters) - Os Estados Unidos poderão em breve eliminar uma tarifa comercial punitiva imposta a produtos indianos e também reduzir a tarifa recíproca para entre 10% e 15%, ante os 25% atuais, afirmou nesta quinta-feira o assessor econômico-chefe da Índia, V. Anantha Nageswaran.

"Minha confiança pessoal é que nos próximos dois meses, se não antes, veremos uma resolução para, pelo menos, a tarifa punitiva extra de 25%", disse Nageswaran em um evento em Calcutá.

"Também pode ser que a tarifa recíproca de 25% também caia para níveis que estávamos prevendo anteriormente, entre 10% e 15%."

A Índia e os EUA mantiveram discussões comerciais "positivas" e "voltadas para o futuro" na terça-feira, disse Nova Délhi, aumentando as esperanças de um avanço depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas punitivas à nação do sul da Ásia por comprar petróleo russo.

Trump impôs uma taxa punitiva de 25% sobre a Índia a partir de 27 de agosto, dobrando as tarifas gerais para 50%, como parte dos esforços de Washington para aumentar a pressão sobre Moscou devido à invasão da Ucrânia.

Trump e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disseram que conversaram por telefone na terça-feira, com o presidente dos EUA dizendo que agradeceu Modi por sua ajuda para tentar acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Nenhum dos dois deu detalhes de qualquer acordo sobre a Ucrânia, mas a ligação pareceu ser um sinal de maior distensionamento das tensões entre os EUA e a Índia, que explodiram nos últimos meses, levantando questões sobre o futuro relacionamento entre os parceiros, que compartilham preocupações sobre a China.

Trump também adotou um tom mais conciliatório em suas declarações na semana passada e expressou otimismo quanto à possibilidade de finalizar um acordo comercial.

(Reportagem de Swati Bhat)

