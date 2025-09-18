Estamos vigilantes para que não haja nenhum tipo de fraude no consignado, diz Wolney Queiroz

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta quinta-feira (18) que o ministério está vigilante para não haver nenhum tipo de fraude no crédito consignado nos moldes do que houve com os desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"É um trabalho que não cessa. É permanente e nós estamos vigilantes para que não haja nenhum tipo de desconto indevido também nos consignados", declarou.

Wolney admitiu que tem ouvido reclamações de descontos indevidos em empréstimos consignados, mas disse que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou ao ministério que essas reclamações são "residuais".

Segundo ele, houve uma reunião de mais de 3 horas na última quarta-feira, 17, sobre a segurança da ferramenta. Ele repetiu que o governo está "marcando cerrado" qualquer tipo de irregularidade com os consignados.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apura o funcionamento de uma prática semelhante dos desvios de benefícios previdenciários com empréstimos consignados. O relator, Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que a convocação de representantes de grandes bancos não está descartada.