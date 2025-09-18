Topo

Notícias

Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia

18/09/2025 14h39

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (18) "por motivos pessoais", após quase sete anos no cargo. 

Em seu discurso ao Conselho de Segurança, o diplomata norueguês expressou sua "profunda gratidão e dívida ao povo sírio, que demonstrou extraordinária coragem e humanidade ao longo destes anos". 

"Como minha família e colegas sabem, há muito tempo pretendo seguir em frente", disse Pedersen, que ocupa o cargo desde outubro de 2018. 

Mas "dadas as mudanças extraordinárias que ocorreram na Síria e o início de uma nova era, era meu dever e um privilégio permanecer no cargo e ajudar a orientar os esforços políticos das Nações Unidas durante os primeiros meses cruciais deste período histórico de transição política", acrescentou. 

Após a queda do presidente Bashar al-Assad em 2024, um governo de transição foi estabelecido para liderar a Síria.

rh/ev/db/nn/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo Trump não pode acabar com proteções aos imigrantes venezuelanos, decide tribunal

Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Homens armados invadem presídio em SP e resgatam detenta

Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia

Itália propõe novo feriado em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa Francisco

'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

No Reino Unido, Trump diz estar 'decepcionado' com Putin e defende uso do Exército contra imigração

Macron diz que as sanções da ONU contra o Irã voltarão a ser impostas

Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

Três cachorros morrem em SP após ficarem 1h30 em carro de pet shop