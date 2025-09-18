Bracelete de faraó avaliado em mais de R$ 25 mil é derretido no Egito

Um bracelete de ouro de 3.000 anos de idade que desapareceu de um museu egípcio no início deste mês foi roubado e derretido, informou o Ministério do Interior do país nesta quinta-feira.

O Ministério de Antiguidades e Turismo havia relatado anteriormente a perda do bracelete, pertencente ao rei Amenemope do Terceiro Período Intermediário, que governou o Egito por volta de 1.000 a.C.

A peça, decorada com contas esféricas de lápis-lazúli, desapareceu do cofre de um laboratório de conservação em 9 de setembro.

Após o roubo, foi criado um comitê especial para analisar os artefatos no laboratório e as imagens do bracelete desaparecido foram distribuídas para as unidades de antiguidades nos aeroportos, portos marítimos e fronteiras terrestres do Egito, temendo que ele fosse contrabandeado para o exterior.

No entanto, o Ministério do Interior rastreou o roubo até um especialista em restauração de museus que pegou o artefato e o vendeu a um comerciante de prata, que o repassou ao proprietário de uma oficina no histórico distrito de joias do Cairo. O dono da oficina então o vendeu a um fundidor de ouro, que derreteu o metal com outros itens.

O ministério disse que os suspeitos foram presos e o produto da venda, avaliado em cerca de 194.000 libras egípcias (US$4.000), foi apreendido.

O incidente ocorre semanas antes da inauguração prevista para novembro do Grande Museu Egípcio, próximo às Pirâmides de Gizé, uma vitrine do patrimônio antigo do país e uma atração importante para o turismo, uma fonte vital de moeda estrangeira para o Egito.