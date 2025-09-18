Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não registrou presença nem votou no requerimento de urgência para um projeto de lei que concede anistia a envolvidos em atos antidemocráticos.

O que aconteceu

Votação foi semipresencial. Os parlamentares estavam autorizados a registrar seus votos remotamente, no sistema que permite marcar presença e voto pelo celular. A urgência foi aprovada por 311 votos favoráveis e 163 contrários, mas, apesar do tema caro à direita, Eduardo Bolsonaro não usou o sistema.

Hoje, Eduardo está com 22 faltas não justificadas. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. As ausências só são somadas ao final do ano legislativo, mas ele não registrou presença em nenhuma das sessões virtuais.

As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

O parlamentar está nos Estados Unidos desde março. Ele articula, com integrantes do governo Donald Trump, a aplicação de pressões sobre o Brasil em retaliação ao julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um perdão que inclua o ex-presidente é uma das principais pautas defendidas por Eduardo. O deputado já afirmou que só aceita anistia "ampla e irrestrita" se incluir Bolsonaro. Segundo o parlamentar, propostas que excluam seu pai não terão o apoio da direita.

Oposição tentou manobra para salvar mandato de Eduardo. Os deputados do PL indicaram o parlamentar para o cargo de líder da minoria para evitar que as faltas sejam contabilizadas. De acordo com o grupo, a liderança dispensa a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

Presidente da Câmara afirma que indicação é um "caso atípico". Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que "são os deputados das bancadas que fazem essa escolha" e não vai interferir, mas a Mesa Diretora ainda não se pronunciou.

Salário continua, mas contas estão bloqueadas

Eduardo tentou pedir para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno. A manobra para salvar Eduardo custou o cargo de Carol de Toni (PL-SC).

O deputado afirma que essa foi uma maneira de blindar seu posto na Câmara, mas terá pouco efeito prático em sua vida nos EUA e nas finanças. Atualmente, suas contas bancárias estão bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em inquérito no qual ele é investigado por coação de autoridades e obstrução de Justiça pela atuação nos EUA.