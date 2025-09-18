É falso que governo planeje aumentar para 67 anos idade para aposentadoria

Não é verdade que o governo Lula tenha apresentado qualquer proposta para aumentar a idade mínima de aposentadoria para 67 anos.

Publicação enganosa usa como fonte uma reportagem que se refere ao governo da Alemanha, e não do Brasil, mas omite esta informação no título.

O que diz o post

Publicação usa a imagem de uma pessoa idosa com o rosto coberto em preto e branco e a imagem de Lula colorida com a seguinte legenda enganosa: "O governo quer aumentar a idade de aposentadoria para 67 anos em breve".

Por que é falso

Texto original se referia ao governo da Alemanha. A publicação indica como fonte da informação o site "Correio do Estado". É possível encontrar a notícia em uma busca no Google. Apesar de não indicar no título, o texto de 19 de setembro é sobre uma proposta do governo da Alemanha, e não do Brasil (confira aqui uma versão arquivada da página).

Sistema previdenciário alemão. Como explica a agência de notícias alemã DW, a idade legal para aposentadoria no país é de 65 anos, mas está programada para subir para 67 até 2031. Estima-se que até 2040, 1/4 da população alemã tenha 67 anos ou mais.

Não há proposta de mudança na idade mínima no Brasil. Ao UOL Confere, o Ministério da Previdência Social disse que "não há qualquer estudo sobre aumentar idade mínima para aposentadoria", e que, portanto, a informação do post enganoso não procede.

Idade mínima no Brasil é 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. As idades foram estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 (aqui).

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

