Topo

Notícias

Dólar oscila perto da estabilidade ajustando-se às decisões de juros nos EUA e no Brasil

18/09/2025 09h20

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista operava perto da estabilidade frente ao real nesta quinta-feira, após o Federal Reserve reduzir juros na véspera e o Banco Central do Brasil manter a Selic em 15% ao ano, reforçando a mensagem de permanência da taxa no atual nível por período prolongado.

Às 10h06, o dólar à vista cedia 0,03%, aos R$5,3002 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,24%, a R$5,3130.

Na tarde de quarta-feira o Federal Reserve anunciou corte de 25 pontos-base de sua taxa de referência, para o intervalo de 4% a 4,25%, e indicou mais duas reduções de mesma magnitude até o fim deste ano. Mais do que o corte, largamente esperado, a indicação de que as taxas continuarão a cair este ano pesou sobre as cotações do dólar ao redor do mundo, em impacto sentido já na véspera.

À noite, com os mercados já fechados, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a manutenção da taxa básica Selic em 15% ao ano, reforçando a mensagem de permanência neste patamar por período prolongado.

O corte de juros com indicações de novas reduções nos EUA, somado à manutenção da Selic no Brasil, deu novo impulso para o real nesta manhã de quinta-feira, o que fez o dólar recuar no Brasil nos primeiros minutos de negociação, ainda que no exterior a moeda norte-americana subisse ante a maior parte das demais divisas.

Às 10h06 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,38%, a 97,318.

Na quarta-feira, antes da decisão sobre juros do Banco Central, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,06%, aos R$5,3019.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

IBGE: rebanho bovino é de 238,2 milhões de cabeças em 2024 e cai 0,2% ante 2023

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

Motta anuncia Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Tubulação da Sabesp cai, atinge residência e esmaga idosa na região metropolitana de SP

Conab vê aumento de 3,7% no plantio de soja no Brasil em 2025/26 e nova safra recorde

UOL tem 13 finalistas em premiações de jornalistas negros e de saúde

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris