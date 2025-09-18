Topo

Notícias

Dois mortos em ataque na fronteira entre Jordânia e Cisjordânia

18/09/2025 09h28

Um homem armado matou duas pessoas em uma passagem de fronteira entre a Cisjordânia ocupada por Israel e a Jordânia, anunciaram os serviços de socorro israelenses e o exército nesta quinta-feira (18). 

Dois homens, de 20 e 60 anos, ficaram feridos no ataque na passagem de Allenby e foram declarados mortos logo depois, de acordo com o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha. 

"As forças de segurança neutralizaram o terrorista", acrescentou a mesma fonte em um comunicado. 

O Exército israelense afirmou que está investigando os detalhes do ataque. 

Segundo o canal israelense Channel 12, o agressor era um jordaniano que chegou à passagem de fronteira dirigindo um caminhão que transportava ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. 

De acordo com o veículo, o agressor abriu fogo e também esfaqueou várias pessoas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma faca manchada de sangue e uma arma de fogo no chão. 

Em setembro de 2024, um jordaniano atirou e matou três guardas israelenses na mesma passagem de fronteira antes de ser morto.

jd/dv/meb/jvb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

IBGE: rebanho suíno soma 43,9 milhões de animais em 2024, alta de 1,8% ante 2023

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,8%, afirma Sabesp

País registra recorde de 1,6 bilhão de aves comerciais em 2024, diz IBGE

PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

'El quimico', a droga que transforma usuários em zumbis preocupa Cuba

Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

IBGE: rebanho bovino é de 238,2 milhões de cabeças em 2024 e cai 0,2% ante 2023

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

Motta anuncia Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico