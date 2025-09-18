Dois israelenses são mortos em ataque na fronteira da Jordânia

(Reuters) - Dois israelenses foram mortos na quinta-feira no que os militares de Israel descreveram como um "ataque terrorista" na passagem de Allenby, única porta de entrada para os palestinos da Cisjordânia ocupada por Israel para a Jordânia.

O serviço de ambulância israelense disse que os dois homens não resistiram aos ferimentos, enquanto o atirador foi morto pelas forças de segurança.

As Forças Armadas israelenses disseram mais tarde que mataram um "terrorista" no local, que chegou em um caminhão transportando ajuda humanitária da Jordânia e abriu fogo.

Porta-voz do governo da Jordânia afirmou que as autoridades estavam acompanhando o incidente.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade. No início deste mês, o grupo militante palestino Hamas assumiu responsabilidade por um ataque a tiros nos arredores de Jerusalém que matou seis pessoas.

Mais tarde, a Jordânia disse que a Ponte Allenby, uma passagem crucial para o comércio entre a Jordânia e Israel, estava fechada do lado israelense.

Em setembro de 2024, um homem armado da Jordânia matou três israelenses na passagem de Allenby antes de ser morto a tiros pelas forças de segurança, um ataque que fechou a passagem por dois dias.

