Sakamoto: Dino mostra que não é coveiro e investiga Bolsonaro sobre covid

A decisão do ministro Flávio Dino de mandar a Polícia Federal investigar Jair Bolsonaro e aliados pela gestão da pandemia é estratégica e atende à demanda por justiça, avalia Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL.

O inquérito ocorre enquanto a PEC da Blindagem tramita no Congresso e pode dificultar investigações futuras, mas há debate sobre a aplicação para casos já em andamento, como este. Mais de 700 mil pessoas morreram de covid-19 no Brasil. Na época, questionado sobre o número de mortes pelo coronavírus, Bolsonaro disse: "Não sou coveiro".

O Dino gritou seis com a CPI da Covid, depois do Congresso gritar truco com a PEC da blindagem. E eu acho que não é uma questão de simplesmente de 'o Dino está indo na revanche, na vingança', não. Tem até uma questão estratégica no meio. Se você tiver já uma situação com já pessoas denunciadas, o processo já criminal instaurado, mesmo com a aprovação da PEC da Blindagem, você não vai ter retroatividade. Existe uma discussão, que é o próprio que o Supremo vai ter que analisar essa retroatividade e vai dizer, 'não, isso aqui já está correndo, vale para o que vier depois'. Leonardo Sakamoto

E aí se você for pegar aqui no documento quem foi representado pela ação do Dino, você tem Eduardo Bolsonaro, você tem Bia Kicis, você tem Carla Zambelli, você tem o Carlos Bolsonaro, você tem parlamentares que tiveram uma participação, segundo a polícia, segundo a CPI da Covid, nos crimes cometidos, apontados por ela, na pandemia. Leonardo Sakamoto

Sakamoto lembra o tamanho da tragédia e relaciona as mortes a decisões e omissões do governo Bolsonaro, como apontou o relatório da CPI.

Vamos lembrar que tivemos mais de 710 mil mortes por covid-19, O Brasil foi o país com o segundo maior número de mortes registradas, apesar de a gente não ser o segundo país com maior número de população. E isso, essa diferença se dá, segundo o relatório final da CPI da Covid, devido às ações e às inações tomadas durante o governo Jair Bolsonaro, por ele e seus aliados e membros da sua família, que também são políticos. Leonardo Sakamoto

Veja a íntegra do programa: