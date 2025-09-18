Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O ministro do STF Flávio Dino acolheu hoje um pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados durante a pandemia de covid-19.

O que aconteceu

Decisão do ministro está baseada no relatório final da CPI da Covid, entregue em 2021. Na prática, agora a PF terá 60 dias para complementar as investigações iniciadas pela CPI.

Em 2022, Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para arquivar as investigações. À época, a vice-procuradora da República Lindôra Maria de Araújo disse que não havia elementos para sustentar a abertura de um inquérito.

Entretanto, a PF pediu acesso às provas e concluiu que é necessário continuar a apuração. Dino concordou com o pedido da PF, destacando que a CPI apontou haver indícios de fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recurso público, entre outros ilícitos.

O relatório final da CPI da Covid acusou Bolsonaro de nove crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade; e crimes contra a humanidade.

Além do ex-presidente, também serão investigados:

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado Osmar Terra (MDB-RS), deputado e ex-ministro da Cidadania (2019-2020) Carla Zambelli (PL-SP), deputada Bia Kicis (PL-DF), deputada Onyx Lorenzoni (PL-RS), deputado e ex-ministro da Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral da Presidência e Trabalho (2019-2022) Ricardo Barros (PP-PR), deputado e ex-líder do governo na Câmara Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio Allan dos Santos, blogueiro Oswaldo Eustáquio, blogueiro Carlos Jordy (PL-RJ), deputado Helcio Bruno de Almeida, coronel da reserva, suspeito de propinas na compra de vacinas Helio Angotti Neto, ex-secretário do Ministério da Saúde que assinou nota antivacina Bernardo Kuster, blogueiro Paulo de Oliveira Eneas, blogueiro Richards Dyer Pozzer, empresário Leandro Ruschel, blogueiro Carlos Wizard Martins, empresário Luciano Hang, empresário Otavio Fakhoury, empresário Filipe G. Martins, ex-assessor da Presidência Tercio Arnaud, ex-assessor da Presidência Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores (2019-2021)

