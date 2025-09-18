Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia
O ministro do STF Flávio Dino acolheu hoje um pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados durante a pandemia de covid-19.
O que aconteceu
Decisão do ministro está baseada no relatório final da CPI da Covid, entregue em 2021. Na prática, agora a PF terá 60 dias para complementar as investigações iniciadas pela CPI.
Em 2022, Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para arquivar as investigações. À época, a vice-procuradora da República Lindôra Maria de Araújo disse que não havia elementos para sustentar a abertura de um inquérito.
Entretanto, a PF pediu acesso às provas e concluiu que é necessário continuar a apuração. Dino concordou com o pedido da PF, destacando que a CPI apontou haver indícios de fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recurso público, entre outros ilícitos.
O relatório final da CPI da Covid acusou Bolsonaro de nove crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade; e crimes contra a humanidade.
Além do ex-presidente, também serão investigados:
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador
- Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado
- Osmar Terra (MDB-RS), deputado e ex-ministro da Cidadania (2019-2020)
- Carla Zambelli (PL-SP), deputada
- Bia Kicis (PL-DF), deputada
- Onyx Lorenzoni (PL-RS), deputado e ex-ministro da Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral da Presidência e Trabalho (2019-2022)
- Ricardo Barros (PP-PR), deputado e ex-líder do governo na Câmara
- Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio
- Allan dos Santos, blogueiro
- Oswaldo Eustáquio, blogueiro
- Carlos Jordy (PL-RJ), deputado
- Helcio Bruno de Almeida, coronel da reserva, suspeito de propinas na compra de vacinas
- Helio Angotti Neto, ex-secretário do Ministério da Saúde que assinou nota antivacina
- Bernardo Kuster, blogueiro
- Paulo de Oliveira Eneas, blogueiro
- Richards Dyer Pozzer, empresário
- Leandro Ruschel, blogueiro
- Carlos Wizard Martins, empresário
- Luciano Hang, empresário
- Otavio Fakhoury, empresário
- Filipe G. Martins, ex-assessor da Presidência
- Tercio Arnaud, ex-assessor da Presidência
- Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores (2019-2021)
Em atualização