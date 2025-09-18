Josias: 'Ao mirar Bolsonaro, Dino mostra que Congresso tem muito a perder'

A decisão do ministro do STF Flávio Dino de abrir inquérito contra Jair Bolsonaro e aliados por conduta na pandemia mostra agilidade e sinaliza riscos ao Congresso, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. A medida atinge também parlamentares ligados ao ex-presidente e acontece logo após a aprovação da PEC da Blindagem, que tenta limitar investigações do Supremo sobre deputados e senadores.

Sabemos todos que matéria-prima não falta para a condução de um inquérito sobre a atuação do governo, do Bolsonaro, dos seus aliados, filhos, durante a pandemia. Havia um procurador da República [Augusto Aras] que não procurava na ocasião, não tinha essa vocação de procurar, e agora a coisa mudou. O procurador é o Paulo Gonet, e já demonstrou que tem disposição para procurar quando há matéria-prima e aqui há com fartura. Josias de Souza, colunista do UOL

Agora, é muito interessante, Porque o Flávio Dino, depois da blindagem, que os deputados aprovaram para si mesmos contra investigações que correm no Supremo, o Flávio Dino foi muito rápido na caneta. Agora, esse pedido de abertura de inquérito para investigar transgressões praticadas durante a Covid, e isso vai dar pano pela manga, como sabemos todos, e já ontem ele também despachava um pedido de manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República em três ações que estão sobre a mesa dele, ações que se referem à execução de emendas parlamentares, justamente o material que compõe o contencioso que hoje opõe o Supremo e o Congresso. Josias de Souza

Para o colunista, Dino quer mostrar que a blindagem aprovada não impede investigações e que o Congresso pode perder com o novo cenário.

Então ele mostra, com todas as letras, e os despachos deles são muito eloquentes, que o Congresso tem muito a perder com esse movimento que iniciou, com essa tentativa de blindar parlamentares contra a possibilidade de que o Supremo analise o procedimento deles, o comportamento deles. Quem não quer ser julgado no Supremo basta que não cometa crimes. Então o Dino, como disse, foi muito rápido na caneta e mostra que os deputados podem ter muito a perder. Josias de Souza

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: