Dino afirma que mandato parlamentar exige presença física: 'É a regra'

O ministro Flávio Dino, do STF, durante julgamento do núcleo crucial da trama golpista Imagem: Luiz Silveira/STF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 20h06Atualizada em 18/09/2025 20h06

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que o trabalho de um parlamentar exige "presença física" no Congresso Nacional.

O que aconteceu

Presença física é a "regra" para função de representação popular, disse o ministro. "Função de representação popular incompatível com 'trabalho remoto' em 100% do período laboral. Não se podendo amesquinhar a função parlamentar. Exceções ao trabalho presencial devem ser episódicas, motivadas e devidamente regradas. Detentores de altas funções estatais têm deveres constitucionais rigorosos."

Decisão de Dino foi tomada após recurso da defesa do ex-deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido), cassado por excesso de faltas. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 2018, foi preso em março de 2024 e está em prisão domiciliar.

Para não perder mandato por excesso de faltas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tentou pedir à Câmara para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno.

Oposição tentou manobra para salvar mandato de Eduardo. Os deputados do PL indicaram o parlamentar para o cargo de líder da minoria para evitar que as faltas sejam contabilizadas. De acordo com o grupo, a liderança dispensa a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

O parlamentar está nos Estados Unidos desde março. Ele articula com integrantes do governo Donald Trump a aplicação de ações contra o Brasil em retaliação ao julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Hoje, Eduardo está com 22 faltas não justificadas. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. As ausências só são somadas no final do ano legislativo, mas ele não registrou presença em nenhuma das sessões virtuais.

As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

