Topo

Notícias

Deputados republicanos pedem medidas do Fed para mitigar aumento em fraudes financeiras nos EUA

São Paulo

18/09/2025 17h59

Deputados Republicanos que compõem o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA enviaram uma carta ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) solicitando informações sobre as medidas que a instituição está tomando para combater o aumento das fraudes financeiras no país.

Em carta endereçada ao presidente do Fed, Jerome Powell, os deputados dizem esta "supervisionando o uso da autoridade do Federal Reserve para melhorar a segurança dos sistemas de pagamento e liquidação e promover a proteção ao consumidor".

A carta pede que o Fed desenvolva uma apresentação sobre a estrutura organizacional da instituição e explique se está prejudicando a capacidade da agência de proteger os consumidores, além de listar todas as medidas de conscientização sobre as fraudes em pagamentos feitas para os consumidores, entre outras demandas.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Governo Lula vê PEC da Blindagem e anistia avançarem para tentar aprovar medidas econômicas

Nos EUA, direita comemora e esquerda se indigna após suspensão de Jimmy Kimmel

Gleisi ignora nova ameaça desembarque e chama nota do União de 'leviana'

Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano