Deputados republicanos pedem medidas do Fed para mitigar aumento em fraudes financeiras nos EUA

Deputados Republicanos que compõem o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA enviaram uma carta ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) solicitando informações sobre as medidas que a instituição está tomando para combater o aumento das fraudes financeiras no país.

Em carta endereçada ao presidente do Fed, Jerome Powell, os deputados dizem esta "supervisionando o uso da autoridade do Federal Reserve para melhorar a segurança dos sistemas de pagamento e liquidação e promover a proteção ao consumidor".

A carta pede que o Fed desenvolva uma apresentação sobre a estrutura organizacional da instituição e explique se está prejudicando a capacidade da agência de proteger os consumidores, além de listar todas as medidas de conscientização sobre as fraudes em pagamentos feitas para os consumidores, entre outras demandas.