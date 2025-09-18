Topo

Dependência norte-americana de importações da UE está aumentando e ultrapassou a da China, segundo estudo

18/09/2025 08h57

Por Rene Wagner e Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - Os Estados Unidos dependem mais das importações da União Europeia do que se supõe, com o bloco ultrapassando a China tanto em valor total quanto em número de produtos vendidos aos norte-americanos, de acordo com um estudo do instituto econômico IW da Alemanha.

Essa dependência cresceu significativamente nos últimos 15 anos, com o número de grupos de produtos nos quais pelo menos 50% das importações dos EUA vieram da UE aumentando para mais de 3.100 no ano passado, em comparação com mais de 2.600 em 2010, de acordo com o IW.

As descobertas sugerem que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderia ter tido mais força do que demonstrou nas negociações tarifárias com Washington, que levaram à imposição de uma taxa básica de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, segundo a IW.

O valor total das importações desses bens -- que incluem produtos químicos, máquinas e equipamentos elétricos -- atingiu US$287 bilhões, quase 2,5 vezes mais do que em 2010.

Em comparação, no ano passado, a China foi responsável por 2.925 desses grupos de produtos, com um valor total de US$247 bilhões.

A dependência dos EUA em relação à China diminuiu significativamente ao longo do tempo, no decorrer de um processo óbvio de redução de riscos, disse a IW.

Os produtos da UE com participações de importação consistentemente altas provavelmente serão difíceis de substituir no curto prazo, um fator que o bloco deve ter em mente se as tensões comerciais aumentarem, disse a IW.

Como último recurso, a UE poderia restringir a exportação de produtos críticos para a economia dos EUA, disse o instituto.

Embora os dados comerciais por si só não consigam captar totalmente o quanto esses produtos são essenciais para os compradores dos EUA, o estudo "pode ser usado para deixar claro para os americanos que, se continuarem a aumentar as tarifas, estarão dando um tiro no próprio pé", disse a coautora Samina Sultan.

