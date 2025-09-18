Topo

EUA ignoram cúpula internacional sobre alimentação no Brasil

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fala na 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar, em Fortaleza - Lucas Borges Teixeira/UOL
Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Fortaleza

18/09/2025 11h50

O governo dos Estados Unidos não mandou representantes para a reunião da 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar, realizada hoje no Brasil.

O que aconteceu

Os EUA é um dos países que fazem parte da coalizão como nações com "compromisso nacional" pela alimentação escolar. Na primeira cúpula, realizada na França, em 2023, o então governo de Joe Biden enviou representantes.

Neste ano, a cúpula é sediada em Fortaleza. Havia expectativa de que o presidente Lula (PT) participasse, mas, por causa da viagem à Nova York para a Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na semana que vem, cancelou as viagens locais, e enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Os Estados Unidos avisaram na semana passada que não viriam e não foi dada uma explicação da ausência. O governo Donald Trump tem retirado o país de alianças globais, como Unesco, órgão cultural da ONU, e do Acordo de Paris. Ele também diz não vir à COP30, cúpula do clima, marcada para novembro, no Pará.

Dos 109 países, pelo menos 80 países enviaram representantes. A cúpula debate a implementação de programas de alimentação escolar como uma política pública de combate à fome e melhoria da educação. "Faz parte", lamentou o ministro da Educação, Camilo Santana, ao ser questionado pela ausência.

Neste ano, a meta da cúpula é alcançar 150 milhões de crianças com a alimentação escolar. "O encontro também discutirá financiamento sustentável, integração com a agricultura familiar, inovação nos sistemas alimentares, papel das cidades e fortalecimento da cooperação internacional", informou a organização.

A ausência também se dá em meio à guerra tarifária. O setor alimentício foi um dos mais impactados pelas tarifas globais de Trump, impostas no Brasil para até 50% em alguns produtos, como café, carne vermelha, pescados, mel, açaí, manga e uva.

A alimentação escolar foi uma das saídas do governo brasileiro para combater a iniciativa. Em agosto, o Executivo publicou uma portaria que permite a União, estados e municípios comprar de empresas do agronegócio que foram afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos sem licitação para integrar à merenda escolar.

Do governo brasileiro, participaram ainda os ministros Camilo, cearense, e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). A primeira-dama Janja da Silva participou por vídeo, direto de Nova York, onde integra uma cúpula do clima até a chegada da comitiva com o presidente, no domingo.

