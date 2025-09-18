Topo

Copa do Brasil Feminina: Internacional e Ferroviária vão às quartas

18/09/2025 20h36

Em outro confronto desta quinta, a Ferroviária se garantiu nas quartas ao bater o Vitória por 3 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As Guerreiras Grenás fizeram o primeiro gol aos 15 minutos da etapa inicial, com Sissi completando, de cabeça, uma bola desviada pela zaga rubro-negra. Na etapa final, aos 34, a também atacante Mylena Carioca aproveitou o rebote de Kivia, no cruzamento da meia Micaelly pela esquerda, e ampliou. Nos acréscimos, Micaelly driblou a goleira baiana e fechou o placar.

Os confrontos da próxima fase e os mandos de campo serão decididos por sorteio, marcado para sexta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao contrário do torneio masculino, a Copa do Brasil feminina é disputada em jogo único. Nas oitavas, todos os mandantes se classificaram.

Como cinco dos oito times das quartas são paulistas, é certo que ao menos um dos confrontos será entre times de São Paulo. O calendário da CBF prevê que as quartas ocorram na próxima semana.

