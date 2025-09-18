Controla a TV e o notebook: por que este teclado sem fio faz sucesso?

Se você quer um teclado prático sem fio para conectá-lo ao computador ou que tenha bom alcance para usá-lo com a sua TV, o modelo K400 Plus, da Logitech, pode ser um bom nome para sua lista. Ele está com 10% de desconto hoje no pagamento via Pix.

Com alcance de até 10 metros, ele permite que você use a sua televisão com um monitor gigante, por exemplo, sem precisar sair do sofá. Confira a seguir o que ele tem de bom e a opinião de quem já comprou:

O que a marca diz sobre o teclado?

Teclado com layout ABNT2 e touchpad integrado;

Alcance sem fio de até 10 metros;

Layout de teclas familiar com controles de mídia de fácil uso;

Receptor sem fio Unifying;

Pilhas inclusas com vida útil de até 18 meses.

O que diz quem comprou?

Com quase 6 mil avaliações dos consumidores na Amazon, o teclado tem nota média de 4,7 (do total de 5). Foram mais de 100 compras no mês passado. Confira as considerações de alguns consumidores em relação ao K400 Plus:

Ótimo. Botões para Android box no topo como retornar, menu principal, volume. Mouse embutido lateral. Muito resistente. Sem fio, usa pilhas AA e tem compartimento para aguardar o USB sem fio para não perder. Emerson Cheng

Muito bom e atendeu muito bem a minha necessidade, pelo tamanho e usabilidade. Vinícius Nepumuceno

Satisfeito com essa aquisição. Produto que cumpre o que promete. Leve, silencioso, completo. Charles Ferreira

O produto chegou bem, comprei porque o teclado do meu notebook queimou, e eu não estou podendo comprar outro. As teclas são leves, a digitação é suave, veio com duas pilhas e se conectou bem ao notebook. Quanto ao touchpad integrado, ele é pouco sensível ao toque, então precisa tocar nele com mais firmeza, mas nada que atrapalhe. O meu trabalho exige muita digitação e está me servindo super bem. Luan Guerra

Pontos de atenção

Alguns consumidores apontaram incômodo em relação à fragilidade do produto, além do tamanho e espaçamento das teclas. Confira as opiniões:

Ele é compacto e serve para o que preciso, mas faltou algumas teclas e funções de acesso rápido que me incomodou um pouco (...) e não ter uma luz indicativa do que está ligado. Leandro Nogueira

A qualidade das teclas e do touchpad é boa, o toque é macio, as teclas são silenciosas e o touchpad responde bem. No entanto, a qualidade de construção deixa a desejar, quando pego com as duas mãos e pressiono só um pouco, parece que o teclado vai se desmanchar nas minhas mãos (...). Mas não estou decepcionado, minhas expectativas não eram altas mesmo, acredito que vai servir para o que pretendo. Filipe

Teclado péssimo, nos vídeos de review aparenta ser uma coisa, mas na prática é outra. Experiência muito ruim, teclas muito duras (...). Recomendo juntar um pouco mais e pegar o k380, que é excelente. Wil

*Com informações de matéria publicada em 03/05/2024

