Topo

Notícias

Consórcio de construtoras vence leilão da "Via Liberdade" em MG

18/09/2025 15h14

SÃO PAULO (Reuters) - Um consórcio de construtoras e empresas de engenharia venceu nesta quinta-feira o leilão do lote rodoviário em Minas Gerais chamado de Via Liberdade, que interliga as cidades de Ouro Preto e Mariana com o Rio de Janeiro e Brasília, realizado na B3.

O projeto, que prevê investimentos de cerca de R$6 bilhões, foi vencido pelo consórcio liderado pela Construtora Metropolitana, do Rio de Janeiro, que ofereceu deságio de 13,2% sobre a contraprestação máxima do Estado definida no edital, ou R$1,7 bilhão.

O grupo venceu a única outra participante do certame, a empresa especializada em projetos de infraestrutura Houer, que ofereceu deságio de 0,02%.

Do investimento previsto, R$2 bilhões virão do "Novo Acordo de Mariana", que envolve trabalhos para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

O projeto da concessão, o sétimo rodoviário de Minas Gerais, prevê a duplicação total da BR-356 até o sexto ano do contrato, entre outras obras em trechos de estradas que incluem a MG-329, MG-262 e BR-040.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Retrato desconhecido de Dora Maar assinado por Picasso é apresentado ao público na França

Tribunal de paz da Colômbia condena primeiros militares por assassinatos de civis

Homem morre dentro de templo da Universal; família diz que houve agressão

EUA sanciona Los Mayos, facção do cartel de Sinaloa

Suprema Corte dos EUA terá audiência sobre tarifas de Trump em 5 de novembro

Genial/Quaest: para 76%, Bolsonaro deveria apoiar outro nome; 59% querem que Lula não dispute

Governo Trump não pode acabar com proteções aos imigrantes venezuelanos, decide tribunal

Itália vai regular uso da inteligência artificial e restringir acesso por crianças

Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Dupla armada invade presídio em SP e resgata detenta