Topo

Notícias

Conservadora nacionalista é candidata à presidência de partido governista no Japão

18/09/2025 10h58

A nacionalista japonesa Sanae Takaichi anunciou sua candidatura na quinta-feira (18) à presidência do partido governista, o que a levaria a se tornar chefe de governo no Japão. O país nunca foi liderado por uma mulher. Uma votação está marcada para 4 de outubro para escolher o próximo líder do Partido Liberal Democrata (PLD), após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em 7 de setembro.

"O que precisamos hoje é de uma política que transforme o cotidiano e as ansiedades das pessoas em um futuro cheio de esperanças e sonhos", disse ela em um breve discurso à imprensa nesta quinta-feira (18), ao anunciar sua candidatura.

Takaichi, de 64 anos, defende ideias conservadoras em questões sociais e o fortalecimento da área da Defesa. Em questões econômicas, ela é defensora de gastos públicos significativos e taxas de juros baixas, em linha com as políticas adotadas por seu mentor, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

A candidata visita regularmente o santuário xintoísta Yasukuni, em Tóquio, criado para homenagear a memória dos mortos pelo Japão, incluindo 14 criminosos de guerra. O local é considerado um símbolo do passado militarista do Japão.

Vários países asiáticos, entre eles China e Coreia do Sul, veem a homenagem como uma tentativa de reabilitar ou relativizar crimes de guerra japoneses. Sanae Takaichi também é uma crítica ferrenha da crescente presença militar da China na Ásia-Oceania.

Candidato midiático

A deputada fez diversas tentativas de liderar o PLD. Ela ficou em segundo lugar no ano passado, atrás de Shigeru Ishiba.

Três políticos já formalizaram suas candidaturas nas próximas eleições internas. Seu maior rival pode ser o popular ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, de 44 anos, que decidiu concorrer à liderança do PLD, de acordo com veículos de comunicação. Muito conhecido na mídia, ele é filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi.

Depois de ser eleito, o novo líder do PLD ainda precisará receber a aprovação de ambas as casas do Parlamento para se tornar primeiro-ministro do Japão.

(Com AFP)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

"Última palavra é do STF", diz Alckmin sobre anistia

Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara

Dino manda PF investigar conclusões da CPI da Covid sobre Bolsonaro e cloroquina

EUA ignoram cúpula internacional sobre alimentação no Brasil

EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

Casal Macron quer provar à Justiça que primeira-dama da França é mulher

Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos

Sagrada Família de Barcelona atingirá seu ápice em 2026 no centenário da morte de Gaudí

IBGE: valor de produção de produto de origem animal foi de R$ 121,1 bi em 2024

Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão