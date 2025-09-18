Conservadora nacionalista é candidata à presidência de partido governista no Japão

A nacionalista japonesa Sanae Takaichi anunciou sua candidatura na quinta-feira (18) à presidência do partido governista, o que a levaria a se tornar chefe de governo no Japão. O país nunca foi liderado por uma mulher. Uma votação está marcada para 4 de outubro para escolher o próximo líder do Partido Liberal Democrata (PLD), após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em 7 de setembro.

"O que precisamos hoje é de uma política que transforme o cotidiano e as ansiedades das pessoas em um futuro cheio de esperanças e sonhos", disse ela em um breve discurso à imprensa nesta quinta-feira (18), ao anunciar sua candidatura.

Takaichi, de 64 anos, defende ideias conservadoras em questões sociais e o fortalecimento da área da Defesa. Em questões econômicas, ela é defensora de gastos públicos significativos e taxas de juros baixas, em linha com as políticas adotadas por seu mentor, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

A candidata visita regularmente o santuário xintoísta Yasukuni, em Tóquio, criado para homenagear a memória dos mortos pelo Japão, incluindo 14 criminosos de guerra. O local é considerado um símbolo do passado militarista do Japão.

Vários países asiáticos, entre eles China e Coreia do Sul, veem a homenagem como uma tentativa de reabilitar ou relativizar crimes de guerra japoneses. Sanae Takaichi também é uma crítica ferrenha da crescente presença militar da China na Ásia-Oceania.

Candidato midiático

A deputada fez diversas tentativas de liderar o PLD. Ela ficou em segundo lugar no ano passado, atrás de Shigeru Ishiba.

Três políticos já formalizaram suas candidaturas nas próximas eleições internas. Seu maior rival pode ser o popular ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, de 44 anos, que decidiu concorrer à liderança do PLD, de acordo com veículos de comunicação. Muito conhecido na mídia, ele é filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi.

Depois de ser eleito, o novo líder do PLD ainda precisará receber a aprovação de ambas as casas do Parlamento para se tornar primeiro-ministro do Japão.

(Com AFP)