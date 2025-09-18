A suspensão da CNH é uma das penalidades estipuladas pelo Código de Trânsito mais temidas pelos motoristas. Acontece que, dependendo do motivo que a desencadeia, o motorista pode ficar impossibilitado de dirigir por um período que varia de 2 a 24 meses.

Caso o condutor opte por não recorrer, ou tenha todos os seus recursos negados, é imprescindível respeitar o tempo definido pela autoridade que impôs a suspensão, e entregar a sua CNH ao Detran ou a um Centro de Formação de Condutores (CFC). Isso porque, se for pego dirigindo com a habilitação suspensa, a consequência pode ser ainda pior: a carteira poderá ser cassada.

Condutor terá pelo menos 30 dias para entregar sua CNH suspensa

Uma vez instaurada a suspensão, o condutor tem duas opções: recorrer, para tentar cancelar a penalidade, ou entregar a sua CNH ao Detran e cumprir o prazo estipulado pela autoridade de trânsito. É na notificação recebida que constarão essas informações, bem como os prazos a serem cumpridos.

Portanto, o condutor poderá se defender em esfera administrativa da suspensão. Mas, caso não apresente a sua defesa, ou se ela não for aceita em nenhuma das três etapas (defesa prévia, recursos em 1ª e em 2ª instâncias), o órgão de trânsito aplicará a penalidade.

Conforme a Resolução nº 877/2021, do Contran, a data limite para interpor recurso contra um processo de suspensão, ou para realizar a entrega da carteira de motorista, não deverá ser inferior a 30 dias - contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo.

Já a data do início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) do motorista. Essas datas variam conforme cada um dos seguintes casos:

Se o condutor optar por não recorrer: suspensão tem início em 15 dias corridos, contados a partir do fim do prazo para apresentar recurso em primeira ou segunda instância.

Se o recurso em 2ª instância for indeferido: suspensão inicia no dia seguinte ao término do prazo para a entrega da CNH, que constará na notificação de resposta do órgão julgador.

Se a habilitação for entregue pelo condutor antes das datas acima: a suspensão passará a valer a partir da data da entrega do documento.

Estar atento às notificações é crucial para ter conhecimento das datas e prazos. Por isso, para não correr o risco de perder os prazos, é importante que o condutor esteja com seu endereço atualizado junto ao Detran, e também fique de olho no site do órgão para conferir as notificações em tempo hábil.

Uma vez suspensa, é melhor que o condutor entregue a sua CNH

A mesma Resolução citada, do Contran, estipula que, na aplicação da penalidade, sejam definidas duas datas: a data para recorrer em 1ª instância ou entregar a CNH; e a data para a penalidade iniciar, caso o motorista não apresente recurso e não entregue o documento. Portanto, é preciso ter em mente que entregando ou não a habilitação, a penalidade será aplicada e a restrição será inserida no Renach.

A resolução estabelece esse quesito ao definir um prazo para início do cumprimento da suspensão quando o condutor não entrega o documento. A data não será prejudicada a partir do momento em que o órgão de trânsito registrar, no Renach, o início e o fim da penalidade, conforme fixado pela autoridade.

Mas a entrega pode ser exigida, ainda assim, porque Resolução ainda prevê que, se a CNH física tiver sido perdida ou roubada, o motorista precisará solicitar a 2ª via, a fim de que seja juntada ao processo e que o cumprimento da penalidade possa iniciar.

Por isso, quando receber uma resposta final do órgão de trânsito, o melhor a fazer é entregar o documento e seguir as instruções do Detran para retomar o direito de dirigir no menor tempo possível. Se o motorista não tiver certeza sobre o início ou o fim da penalidade, poderá acessar o site do Detran de registro da CNH e consultar a situação do documento.

Condutor não deve dirigir enquanto estiver com a CNH suspensa

Se tiver a CNH suspensa, seja porque o recurso não foi aceito ou porque o condutor simplesmente não recorreu, é melhor que ele não dirija, em hipótese alguma - mesmo que seu documento não tenha sido entregue. Isso porque o CTB estipula medidas bastante severas para o condutor que for flagrado dirigindo com a habilitação suspensa.

Conforme o artigo 162 do CTB, dirigir com a CNH suspensa configura uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa multiplicada 3 vezes (R$ 880,41), e a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. No entanto, essa não é a única consequência.

O artigo 263 do CTB, em seu inciso I, prevê a cassação da carteira de motorista do condutor que dirigir durante a suspensão, e essa é a "penalidade máxima" administrativa do Código de Trânsito. Uma vez com a CNH cassada, o condutor, caso não recorra ou tenha os recursos indeferidos, terá que esperar dois anos para fazer todo o processo de habilitação novamente, como se nunca antes tivesse sido habilitado.

Ou seja: continuar com a carteira, e dirigir, enquanto ela estiver suspensa, é uma atitude extremamente prejudicial. Ainda, é importante lembrar que, durante o andamento do processo, enquanto a penalidade de suspensão não foi definitivamente aplicada, o motorista pode seguir dirigindo normalmente.