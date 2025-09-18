Como é avião supersônico da Nasa que ligará Nova York a Londres em 3 horas?

A Nasa, agência espacial americana, começou a testar em "velocidade de segurança" na última semana o X-59, seu avião supersônico projetado para cruzar uma distância equivalente à de Londres (Inglaterra) a Nova York (EUA) em pouco mais de três horas.

O que aconteceu

O X-59 deverá romper a barreira do som e viajar a uma velocidade de até 925 milhas por hora (ou 1.488,6 km/h). Por isso, ele será capaz de cruzar as 3.450 milhas (5,5 mil km) entre as duas metrópoles em cerca de 3 h 42 minutos, segundo a Nasa.

Seu maior triunfo seria ser quase totalmente silencioso; ele produziria uma pancada "muda" em vez de um estrondo alto em voo. Esta tecnologia, que dá nome à missão Quesst (Quiet SuperSonic Technology) que o desenvolve, é resultado de uma parceria entre a fabricante de armamentos Lockheed Martin e a agência que iniciou a concepção do avião em 2016.

X-59 foi finalizado em 2024, mas ainda é "proibidão" mesmo em teste justamente pelo barulho provocado por outros supersônicos tradicionais. A missão Quesst foca atualmente também em fornecer dados para entidades reguladoras da aviação civil para que sejam reconsideradas as regras que proíbem há 50 anos o voo comercial supersônico sobre territórios dos EUA e de outros países —pelo transtorno de estrondos provocados por esses tipos de aviões.

Testes do sistema de combustível com hidrazina Imagem: Divulgação/Lockheed Martin/Nasa

Aeronave passou por uma fase de testes de taxiamento em julho; resultados foram promissores. O avião não saiu do chão, mas percorreu trechos da pista da fábrica 42 da Força Aérea dos EUA, sempre aumentando gradativamente em velocidade. Assim, foram avaliadas as suas habilidades de manobra e frenagem. Um time também realizou testes com um caça F-15B no Deserto de Mojave, na Califórnia, que ajudou a calibrar os equipamentos para permitir a medição de ruído do X-59.

Desde o dia 12, ele passa pelos seus primeiros testes de voo, realizando loops de baixa altitude a 386,2 km/h. São avaliadas a integração do sistema, a segurança da aeronave, a decolagem e a aterrissagem.

Nos próximos testes, ele deverá ir a altitudes cada vez maiores e cada vez mais rápido. O intuito é levá-lo a superar a velocidade do som e verificar os ruídos que ele produz.

Cientistas da Nasa estão coletando áudio, vídeo e dados de bordo dos sensores do avião. Até agora, eles já têm mais de 8.000 arquivos de 237 dias de avaliações com um histórico detalhado dos testes feitos por engenheiros.

Já gravamos mais de 60 canais de dados com mais de 20 mil parâmetros de bordo. Antes mesmo de decolarmos, é tranquilizador saber que o sistema já viu mais de 200 dias de trabalho.

Shedrick Bessent, engenheiro da Nasa que trabalha no X-59, em comunicado à imprensa

Como é o aparato do supersônico?

O X-59 também utiliza um sistema de controle de voo fly-by-wire digital, que "limitará manobras inseguras", diz a agência. Desenvolvido na década de 1970 no Armstrong Flight Research Center da Nasa, o sistema mudou os voos já que "lia" e "filtrava" digitalmente os movimentos dos pilotos na direção dos aviões, enviando sinais elétricos para as superfícies da aeronave e ajudando a mantê-la mais estável durante o percurso.

No X-59, movimentos da direção feitos pelos pilotos serão traduzidos em sinais eletrônicos enviados por cabos de fibra ótica para outras partes da aeronave. Eles serão decodificados por um computador e ajudarão a equilibrá-lo melhor no ar ao chegar a partes como as asas.

Todo o avião supersônico conta com múltiplos computadores que servem de "reserva" para todos os seus sistemas em operação. Se um falhar, outro assume o comando —não só da navegação do supersônico, mas de seus sistemas elétricos e hidráulicos. Baterias térmicas extras a bordo também reforçam a operação.

Engenheiros checando a segurança dos sistemas de combustível do X-59 antes do primeiro voo Imagem: Divulgação/Lockheed Martin/Nasa

O X-59 ainda usa hidrazina, um combustível líquido altamente reativo, para mover o motor em caso de perda de energia. Este sistema de back-up também seria capaz de dar tempo extra ao piloto para estabilizar a aeronave.

O supersônico ainda conta com um dispositivo de suporte à vida que libera oxigênio direto na máscara do piloto. O recurso compensaria a menor pressão atmosférica na altitude de cruzeiro de 55 mil pés (16.674 m, maior do que a altitude típica alcançada por um avião comercial).

Por enquanto, os pilotos de testes do X-59 vão usar trajes de proteção antigravidade utilizados para operarem caças. Eles são essenciais para suportar os efeitos das altas altitudes. Ainda não se sabe se a exigência será permanente.

O X-59 já taxiando por uma pista de testes da fábrica 42 da Força Aérea dos EUA Imagem: Divulgação/Lockheed Martin/Nasa

Assentos ejetáveis também foram inclusos no cockpit e dossel adaptados de um jato supersônico de treinamento T-38 da Força Aérea dos EUA. Ele é equipado com kit de primeiros-socorros, rádio e água. A precaução foi tomada para a fase de testes; a Nasa ainda não detalhou se manterá a "medida de precaução" no modelo final, apesar de ter destacado o rigor de sua construção e design até o momento.

Com quase 304 m de comprimento e 90 m de largura, o X-59 tem um "nariz pontiagudo" que auxilia a romper barreiras de choque —e diminuir o tal estrondo produzido em altas velocidades. Devido a este truque de engenharia, a cabine do piloto está localizada quase no meio do avião.

O design também não permitiu que ele tivesse uma janela frontal; em vez disso, câmeras de alta resolução ligadas a um monitor 4K interno mostram ao piloto o que acontece do lado de fora. Este recurso foi batizado de eXternal Vision System pelo time da missão Quesst. Seu motor também fica no topo para ajudar a manter sua "barriga" aerodinâmica e diminuir o choque e o ruído provocado.

O X-59 deixando seu hangar para começar a taxiar Imagem: Divulgação/Lockheed Martin/Nasa

Se aprovado pelas agências de aviação civil internacionais, o X-59 pode inaugurar uma nova era de viagens comerciais transatlânticas muito mais rápidas. Só não se sabe quando: a missão Quesst está prevista para durar até 2029.