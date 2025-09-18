Comissão de Segurança Pública da Alesp não discute propostas há 10 meses

A Comissão de Segurança Pública da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) não se reúne para discutir propostas desde novembro de 2024, de acordo com dados oficiais. O tema voltou à baila com o assassinato do delegado Rui Ferraz, na Praia Grande, na última segunda-feira.

O que aconteceu

Falta de quórum inviabilizou seis reuniões nos últimos 10 meses. Para que a comissão se reúna, é preciso que pelo menos seis dos 11 membros compareçam — o que não tem acontecido. Por conta da situação, os trabalhos do grupo têm se restringido a eleição de presidente e prestações de contas de secretários.

Aliados ocupam oito vagas. Além do presidente Major Mecca (PL), Altair Moraes (Republicanos), Carla Morando (PSDB), Conte Lopes (PL), Danilo Balas (PL), delegado Olim (PP), Guto Zacarias (PL) e Jorge Caruso (MDB) são membros. Ediane Maria (PSOL), Eduardo Suplicy (PT) e Reis (PT) representam a oposição.

"Nem todos que são da base aliada estão alinhados com a direita em termos de segurança pública", disse Mecca. Ele afirma que já pediu a líderes de bancadas que indiquem membros que participem das reuniões e que, caso o cenário não mude, vai pedir a expulsão dos faltosos a André do Prado, presidente da Alesp.

As reuniões são convocadas quinzenalmente. No dia combinado, fico aguardando os integrantes para iniciar os trabalhos e vejo vários membros da comissão que são da oposição no corredor, convencendo outros a não entrarem na sala para não dar quórum. Isso é muito ruim, porque a comissão é um ambiente de debate

Major Mecca (PL), deputado estadual

"A extrema direita está usando a comissão para impor sua pauta ideológica", reclama Reis. Segundo ele, a oposição decidiu, diante do quadro, não participar das reuniões como forma de obstrução. O deputado lembra, porém, que, juntos, os aliados têm número para abrir os trabalhos — embora não venham conseguindo.

Comissão existe para análise técnica de propostas nas áreas de segurança e sistema penitenciário. Pelas regras da Alesp, um projeto sobre esses assuntos só pode ser aprovado pela Casa sem passar pela comissão se tramitar em regime de urgência. Nesses casos, as propostas passam pelo Congresso de Comissões.

Fila de projetos

Sem reuniões, número de propostas a serem analisadas pela comissão disparou. A quantidade de projetos com análise pendente saltou de 68 em outubro do ano passado para 135 hoje. São 12 projetos de lei, 107 moções de aplauso ou repúdio e 16 pedidos de convocação de autoridades para prestar esclarecimentos.

Oposição critica falta de compromisso com tema. Para Ediane, comissão blinda "qualquer pauta que promova embate e cobranças ao governo". "Na Câmara, as comissões funcionavam, tinham quórum. Aqui, é praticamente impossível. A Alesp é subserviente ao governo", disse Donato (PT), ex-vereador na capital.

Para base, oposição não quer debater o assunto. "O que buscam, na verdade, é sustentar narrativas eleitoreiras que não apresentam solução real para os graves problemas", diz Mecca. "A esquerda gosta muito de fazer discurso, mas na hora de trabalhar pela segurança da população, eles somem", afirma Zacarias.

Delegado foi morto com mais de 20 disparos. Na noite de segunda, Ferraz teve o carro em que estava cercado e foi assassinado em Praia Grande (SP) com uso de armamento pesado e modus operandi que indicam ação coordenada. Especialistas consultados pelo UOL classificaram o ato como "coisa de quem sabe" o que está fazendo.

Assassinato se junta a outros crimes de repercussão ocorridos durante o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além da morte de Ferraz, o assassinato de Vinicius Gritzbach e a Operação Escudo, que registrou 28 mortes em 40 dias na Baixada Santista, marcaram a área de segurança na atual gestão.