Topo

Notícias

Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial

18/09/2025 20h55

A eliminação na segunda rodada do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, terá impacto negativo significativo para Beatriz Haddad Maia no ranking de simples da Associação de Tênis Feminina (WTA, na sigla em inglês). A paulista deve cair do 25º para, no mínimo, o 40º lugar, sua pior colocação desde junho de 2022.

Bia chegou a Seul como atual campeã do torneio e precisava repetir o feito em 2025 para não perder os 500 pontos conquistados no ano passado. Nesta quinta-feira (18), porém, a brasileira, perdeu da alemã Ella Seidel, número 105 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/5. No segundo set, ela chegou a ter 5/2 e um match point a favor, mas sofreu a virada. O jogo durou três horas e 28 minutos.

Notícias relacionadas:

Com a derrota, Bia fica somente com os 60 pontos da classificação à segunda rodada e sem os 500 do título de 2024. Ou seja, uma perda de 440 pontos no ranking. E a queda, de pelo menos 15 posições, pode ser maior. A holandesa Suzan Lamens, por exemplo, está nas oitavas de final em Seul e pode somar até 1.479 pontos caso siga adiante na competição, o que a deixaria à frente dos agora 1.335 pontos da paulista.

A queda se dá em um momento delicado de Bia, que não engrenou nas disputas de simples da temporada. São 16 vitórias e 26 derrotas em 2025. A brasileira era a principal favorita ao título do SP Open, torneio nível WTA 250 realizado em São Paulo na semana passada, mas caiu nas quartas de final para a mexicana Renata Zarazua. O título em casa renderia 250 pontos e poderia amenizar a perda em outras competições.

A paulista esteve duas vezes no top-10 do mundo, em junho de 2023 e em outubro de 2024. Nesta última ocasião, o título do WTA de Seul e a classificação às quartas de final do US Open - um dos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams - renderam pontos importantes, que ela não conseguiu defender em 2025.

O próximo desafio de Bia será o WTA 1000 de Pequim, na China, a partir da próxima quarta-feira (24). Em 2024, ela foi eliminada na terceira rodada pela norte-americana Madison Keys.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Deputado Helio Lopes registra boletim de ocorrência por injúria racial

Irmãs e advogado de Maradona têm bens penhorados por suposta fraude na gestão da marca do ex-jogador

Âmbar do Equador revela insetos da era dos dinossauros

Juiz bloqueia plano de Trump para deportar menores guatemaltecos dos EUA

Paulinho diz que pretende construir novo texto da anistia até quarta

Putin destitui Dmitry Kozak, vice-chefe da administração presidencial da Rússia

Anistia: objetivo é apresentar e votar PL na próxima semana, diz relator

Moraes autoriza saídas de Chiquinho Brazão, réu no caso Marielle, para fazer exercícios

Piloto de helicóptero que caiu em SP usou cocaína e remédios, diz apuração

Eduardo Bolsonaro não vota em urgência da anistia e alega problemas técnicos

São Paulo perde para LDU (2-0) na ida das quartas da Libertadores