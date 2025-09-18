Topo

Notícias

Coelho 'fumante passivo' é resgatado e mudança de cor surpreende após banho

Mudança da cor da pelagem do "coelho fumante" surpreendeu voluntária do santuário no Canadá - Reprodução/Instagram
Mudança da cor da pelagem do 'coelho fumante' surpreendeu voluntária do santuário no Canadá Imagem: Reprodução/Instagram
Giacomo Vicenzo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 05h30

Um coelho encontrado no Canadá chamou a atenção ao ser resgatado por voluntários do santuário de coelhos Sweetie's Rescue, em Ontário. O animal estava coberto de fuligem e com forte cheiro de cigarro. Depois de alguns banhos, ele revelou ser branco, e não marrom como parecia.

Batizado de Rio, o animal mostra na prática os riscos da fumaça em excesso para os bichinhos de estimação, que se tornam fumante passivos - quando seus tutores são tabagistas.

Relacionadas

O clube do século 19 que marchou com tochas e mudou o mundo

R$ 16 mil para 'evaporar': japoneses pagam para sumir e começar nova vida

Pague R$ 14 mil para gritar e quebrar tudo: o que são os 'rituais de raiva'

Resgate e banho revelador

Os voluntários do santuário Sweetie's Rescue, em Ontário, relataram que o pelo do coelho estava impregnado de nicotina e alcatrão. "Ficamos chocados quando o encontramos pela primeira vez. Seu rosto estava marrom e coberto de crostas", contou a cuidadora Ashley Mulvihill, ao britânico The Sun.

Após três banhos, a água ficou preta e depois amarelada, até que o animal se revelou totalmente branco. "O cheiro me deixou enjoada. Uma das nossas voluntárias deu outro banho nele [o terceiro] e aparou um pouco do seu pelo. Quando ela terminou, ele ficou completamente branco", disse ela ao tabloide britânico.

Vaquinha para castração

Rio foi colocado para adoção, mas antes passará por castração junto com outro coelho chamado Journey. Há uma semana, o santuário anunciou em rede social que ainda faltam 300 dólares para o procedimento.

Já angariamos a maior parte do dinheiro para eles. Se alguém puder doar para a castração do Journey, isso seria ótimo.
Publicou Ashley nas redes do santuário

Riscos de expor os animais à fumaça de cigarro

O biólogo Kayron Passos explica que a presença do cheiro de cigarro indica que o coelho conviveu com fumantes de forma contínua. "Assim como pessoas, os outros animais também se tornam fumantes passivos", explica Passos.

Segundo o especialista, a fumaça pode causar alterações na mucosa, irritabilidade, insuficiência respiratória, arritmia, aumento do colesterol e até tumores. "É capaz dele ter ficado mais espertinho depois do banho porque realmente se sentiu melhor com o cheiro. O corpo produz mais sebo para se proteger, o que adere ainda mais sujeira. É um quadro de maus-tratos", completou Passos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Campo de concentração e terra fértil: a história da cidade japonesa no Pará

Ufólogo prevê confirmação de vida extraterreste até 2028: 'Pode ser antes'

Como a melancia foi de imagem racista a um símbolo da causa palestina

Coelho 'fumante passivo' é resgatado e mudança de cor surpreende após banho

Comissão de Segurança Pública da Alesp não discute propostas há 10 meses

Após reportagem do UOL, MPF entra com ação contra bônus fura-teto da AGU

Como é avião supersônico da Nasa que ligará Nova York a Londres em 3 horas?

Semana ruim? Vem gritar! Clube reúne pessoas para extravasar aos berros

Ministro da Defesa da China critica 'lógica hegemônica'

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

Palmeiras supera pressão e derrota River no Monumental de Núñez