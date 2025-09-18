CNU: aprovados têm até 3ª para manifestar interesse em lista de espera

A manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados. Somente quem confirmar a vontade de continuar na lista poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e sua classificação.

Quem não registrar a manifestação dentro do prazo será eliminado de todas as listas de espera.

O MGI avisa que até o dia 23 o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.

Para esclarecer dúvidas, o Ministério da Gestão fez uma transmissão sobre essa etapa no canal oficial do MGI no YouTube.

Resultado

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas do CNU 1 serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail cadastrado no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, receberão aviso por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.Br.