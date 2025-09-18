Topo

Ceron prevê cenário de queda da taxa de juros em 2026

18/09/2025 09h22

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira já ser possível vislumbrar um cenário para 2026 com descida na taxa de juros, após pontuar que o país superou o período de pico da inflação.

Em evento promovido pela instituição AGF, Ceron também afirmou que o país precisa avançar na área fiscal, mas ponderou que o governo está se aproximando de um quadro de equilíbrio no resultado primário.

O Banco Central decidiu quarta-feira manter a taxa Selic em 15% ao ano e previu a manutenção dos juros nesse nível por período bastante prolongado, mencionando o tema fiscal como um dos pontos de atenção.

(Reportagem de Fabrício de Castro)

